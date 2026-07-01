Reportan saldo blanco tras festejos por triunfo de México en Torreón
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Con el despliegue de 140 elementos de seguridad, el operativo ‘Fiesta Mundialista’ permitió que los festejos por la victoria de la Selección Mexicana se desarrollaran de manera pacífica y sin incidentes relevantes
TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón informó que el operativo especial “Fiesta Mundialista” concluyó con saldo blanco, luego de los festejos realizados por la afición tras la victoria de la Selección Mexicana.
Para garantizar la seguridad durante las celebraciones, fueron desplegados 140 elementos de la corporación, así como del Grupo de Reacción Torreón (GRT), apoyados con unidades de patrullaje y un grupo motorizado. Los agentes efectuaron recorridos permanentes de vigilancia en la zona restaurantera y comercial, además de las principales vialidades del municipio.
La estrategia preventiva se concentró principalmente en los sitios donde se registró una mayor concentración de personas al término del encuentro, entre ellos la Plaza Mayor y el Giro Independencia. En estos puntos, los oficiales mantuvieron presencia permanente para preservar el orden público, prevenir situaciones de riesgo y brindar seguridad a las familias que participaron en los festejos.
La corporación destacó que, gracias a la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y a la conducta responsable de la ciudadanía, las celebraciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes relevantes, por lo que el operativo concluyó con saldo blanco.