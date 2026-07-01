Reportan saldo blanco tras festejos por triunfo de México en Torreón

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    Reportan saldo blanco tras festejos por triunfo de México en Torreón
    La Plaza Mayor y el Giro Independencia concentraron la mayor afluencia de aficionados, donde las autoridades mantuvieron presencia permanente para preservar el orden. SANDRA GÓMEZ

Con el despliegue de 140 elementos de seguridad, el operativo ‘Fiesta Mundialista’ permitió que los festejos por la victoria de la Selección Mexicana se desarrollaran de manera pacífica y sin incidentes relevantes

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón informó que el operativo especial “Fiesta Mundialista” concluyó con saldo blanco, luego de los festejos realizados por la afición tras la victoria de la Selección Mexicana.

Para garantizar la seguridad durante las celebraciones, fueron desplegados 140 elementos de la corporación, así como del Grupo de Reacción Torreón (GRT), apoyados con unidades de patrullaje y un grupo motorizado. Los agentes efectuaron recorridos permanentes de vigilancia en la zona restaurantera y comercial, además de las principales vialidades del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-el-tri-reune-a-mas-de-5-mil-aficionados-y-celebraron-con-saldo-blanco-CK21817115

La estrategia preventiva se concentró principalmente en los sitios donde se registró una mayor concentración de personas al término del encuentro, entre ellos la Plaza Mayor y el Giro Independencia. En estos puntos, los oficiales mantuvieron presencia permanente para preservar el orden público, prevenir situaciones de riesgo y brindar seguridad a las familias que participaron en los festejos.

La corporación destacó que, gracias a la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad y a la conducta responsable de la ciudadanía, las celebraciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes relevantes, por lo que el operativo concluyó con saldo blanco.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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