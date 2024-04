Trabajadores de salud en protesta, tendrán su plaza permanente en Coahuila: legislador de Morena

El diputado Alberto Hurtado Vera (Morena) informó que los trabajadores de salud que exigen una plaza laboral permanente y no por contrato tendrán su trabajo asegurado, conforme al ofrecimiento que hizo el martes pasado el IMSS-Bienestar, esperando que además se sume una propuesta por parte del Gobierno de Coahuila.

“Lo que no se vale es politizar la salud y esto incluye al PRI, PAN, Morena y a todos los partidos. No se trata nada más de decir que es el estado que lo quiere politizar o la Federación. Les reitero a los empleados de la salud que el IMSS está en la mejor disposición de darles sus bases. Solo hay que generar los encuentros Estado-Federación para que esto sea una realidad”, comentó.

Explicó que de 2020 a 2023 operó el Programa Presupuestario EO23, conocido como “Atención a la Salud”, manejado por el Instituto de Salud para el Bienestar, que apoyaba a los estados en la contratación de personal en hospitales estatales para, entre otros objetivos, atender la pandemia por Covid-19.

Ocho estados, incluido Coahuila, no se sumaron al proceso de federalización del IMSS-Bienestar. Ahora, en los 23 estados federalizados, se ha otorgado bases permanentes a trabajadores con contrataciones precarias, sin estabilidad laboral, sin prestaciones y sin seguridad social, logrando basificar a 25 mil 492 trabajadores de la salud y este año la meta es eliminar cualquier contratación eventual, basificando a 71 mil 944 trabajadores, explicó.

“Los estados estaban conscientes de qué iba a pasar si no entraban a ese esquema del IMSS-Bienestar o federalización. Lo que está pasando ahorita no es una sorpresa para las autoridades porque sabían lo que iba a ocurrir. El IMSS está en la mejor disposición de basificar a esas personas, siempre y cuando escuchen una propuesta de los estados que no entraron a ese convenio para mediar entre los dos gobiernos”, añadió.

“Fueron contratados bajo un esquema de hospitales estatales y la particularidad es que el IMSS está en la mejor disposición de basificarlos. Nadie está evadiendo su responsabilidad. Simplemente se está pidiendo a los estados su propuesta económica para, entre los dos, atajar el problema”, señaló.

Subrayó que el IMSS ha decidido continuar con el apoyo del personal que trabaja en las unidades operadas por los ocho estados y contratar en el segundo trimestre del año a la totalidad de quienes se encuentran en esa situación, con oportunidades para emplearse en esos u otros estados.

Por su parte, el legislador Gerardo Aguado Gómez (PAN) señaló que, sin afán de politizar el tema por el proceso electoral, el movimiento de protesta obedece a una “cargada” de Morena.

“Qué casualidad que en pleno proceso, hacen este tipo de manifestaciones, pero además son trabajadores que dependen de la Federación, que trabajan para el IMSS y les paga la Federación. Pero aún así, en Coahuila se le está entrando con todo. Hay una gran comunicación del Gobierno del Estado con Zoé Robledo, director general del IMSS, para tener a inicios del próximo semestre una solución al tema”, argumentó.

“Lamentable que Morena haya implementado este tipo de manifestaciones en los estados que, qué casualidad, no le entraron al sistema federalizado de salud. Me parece que es un tema de revancha política. En Coahuila, lejos de politizar, se va a agarrar al toro por los cuernos y con una gran comunicación con el Gobierno Federal y el IMSS vamos a tratar de resolver el problema y coadyuvar”, concluyó.

Subrayó que se respeta el empleo y la dignidad de las personas. Habrá que ver en conjunto una solución, pero en este proceso el tema no debe ser politizado y menos en periodo electoral. “Se ve mal que Morena lo utilice con tintes electorales”, señaló.

El diputado Carlos Robles Loustaunau (PRI), tras señalar que el sistema de salud mejor que el de Dinamarca ofrecido por Andrés Manuel no se ve en el país, indicó que el tema debe ser resuelto por la Federación. Sin embargo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas no dejará a los trabajadores en el abandono.

Pidió a los trabajadores que participan en el movimiento de protesta no confundirse ni confundir a la sociedad, dado que se trata de responsabilidades diferentes. Indicó que ayer el gobernador, al hablar sobre el tema, le confió: “Yo no dejaré a mi gente”.