Tradición a caballo: San Buenaventura vivirá dos días de cabalgata este fin de semana

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El municipio de San Buenaventura vive la edición 81 de su Tradicional Feria y se prepara para uno de sus eventos más representativos: la tradicional cabalgata. La actividad se llevará a cabo este viernes y sábado, reuniendo a jinetes, familias y visitantes en un recorrido por caminos y puntos emblemáticos del municipio. El alcalde Javier Flores, acompañado por el Comité Organizador de la Feria, ofreció una rueda de prensa donde informó que la actividad iniciará el viernes 10 de julio a las 4:00 de la tarde. El primer contingente partirá desde el ejido San Lorenzo.

El recorrido avanzará por la Alameda y continuará con destino al ejido Sombrerete, donde los cabalgantes pernoctarán para retomar la ruta al día siguiente. Ahí, los habitantes preparan una celebración, como cada año, con el objetivo de convivir. CONCLUIRÁN EN LA ASOCIACIÓN GANADERA El sábado 11 de julio, a las 11:00 de la mañana, los participantes partirán desde el ejido Sombrerete con rumbo a las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura. Ahí concluirá la cabalgata de este año, en un evento que reunirá a cientos de asistentes. Se precisó que en esta edición no participarán vehículos RZR ni cuatrimotos, ya que la cabalgata está destinada exclusivamente a jinetes montados a caballo.

El alcalde destacó que este evento forma parte de las tradiciones que fortalecen la identidad de San Buenaventura y fomentan la convivencia familiar y regional. OPERATIVO DE SEGURIDAD También señaló que se contará con un operativo de seguridad coordinado entre autoridades municipales y corporaciones de la región, con el fin de garantizar el desarrollo ordenado de la cabalgata. Finalmente, las autoridades municipales y el Comité Organizador invitaron a la ciudadanía a participar y disfrutar de esta celebración, considerada una de las actividades más esperadas de la temporada en San Buenaventura.

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