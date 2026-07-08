Tradición a caballo: San Buenaventura vivirá dos días de cabalgata este fin de semana

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Coahuila
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    Tradición a caballo: San Buenaventura vivirá dos días de cabalgata este fin de semana
    La cabalgata recorrerá caminos y ejidos de San Buenaventura antes de concluir en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local. LIDIET MEXICANO

El recorrido iniciará el viernes en el ejido San Lorenzo y concluirá el sábado en la Asociación Ganadera Local, con operativo de seguridad y participación exclusiva de jinetes a caballo

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El municipio de San Buenaventura vive la edición 81 de su Tradicional Feria y se prepara para uno de sus eventos más representativos: la tradicional cabalgata. La actividad se llevará a cabo este viernes y sábado, reuniendo a jinetes, familias y visitantes en un recorrido por caminos y puntos emblemáticos del municipio.

El alcalde Javier Flores, acompañado por el Comité Organizador de la Feria, ofreció una rueda de prensa donde informó que la actividad iniciará el viernes 10 de julio a las 4:00 de la tarde. El primer contingente partirá desde el ejido San Lorenzo.

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El recorrido avanzará por la Alameda y continuará con destino al ejido Sombrerete, donde los cabalgantes pernoctarán para retomar la ruta al día siguiente. Ahí, los habitantes preparan una celebración, como cada año, con el objetivo de convivir.

CONCLUIRÁN EN LA ASOCIACIÓN GANADERA

El sábado 11 de julio, a las 11:00 de la mañana, los participantes partirán desde el ejido Sombrerete con rumbo a las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de San Buenaventura. Ahí concluirá la cabalgata de este año, en un evento que reunirá a cientos de asistentes.

Se precisó que en esta edición no participarán vehículos RZR ni cuatrimotos, ya que la cabalgata está destinada exclusivamente a jinetes montados a caballo.

$!Autoridades municipales presentaron el programa del recorrido e informaron que este año no se permitirá la participación de vehículos RZR ni cuatrimotos.
Autoridades municipales presentaron el programa del recorrido e informaron que este año no se permitirá la participación de vehículos RZR ni cuatrimotos. LIDIET MEXICANO

El alcalde destacó que este evento forma parte de las tradiciones que fortalecen la identidad de San Buenaventura y fomentan la convivencia familiar y regional.

OPERATIVO DE SEGURIDAD

También señaló que se contará con un operativo de seguridad coordinado entre autoridades municipales y corporaciones de la región, con el fin de garantizar el desarrollo ordenado de la cabalgata.

Finalmente, las autoridades municipales y el Comité Organizador invitaron a la ciudadanía a participar y disfrutar de esta celebración, considerada una de las actividades más esperadas de la temporada en San Buenaventura.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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