‘Huachicoleros hacen un desmadre en la ruta fiscal’: Alcalde de Piedras Negras

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Piedras Negras
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    ‘Huachicoleros hacen un desmadre en la ruta fiscal’: Alcalde de Piedras Negras
    El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, denunció la presencia de transportistas vinculados con el traslado irregular de combustible. REDES SOCIALES

Dos investigaciones por traslado de combustible sin documentación y señalamientos sobre rutas de transporte mantienen el tema bajo atención pública

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los recientes aseguramientos de hidrocarburo en distintos municipios de Coahuila y las declaraciones del alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, volvieron a poner atención en el traslado irregular de combustible y las rutas utilizadas para su movilización.

En las últimas semanas, autoridades federales reportaron dos casos relacionados con hidrocarburo cuya procedencia no pudo ser acreditada. Uno de ellos ocurrió en Parras de la Fuente, donde un hombre identificado como José “N” fue vinculado a proceso tras ser detenido con mil 830 litros de probable diésel.

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De acuerdo con la información del caso, la detención ocurrió en el ejido San Rafael, donde elementos de la Guardia Nacional y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) atendían una alerta relacionada con una baja de presión estática. Durante la intervención localizaron un tractocamión con semirremolque que transportaba el combustible.

El detenido no presentó documentación para acreditar la legal procedencia de la carga, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Posteriormente, un juez de Control determinó vincularlo a proceso y estableció prisión preventiva como medida cautelar.

Otro caso se registró en San Pedro de las Colonias, donde Rafael “N” recibió una sentencia de ocho años de prisión luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad en un delito relacionado con hidrocarburos.

En ese hecho, ocurrido en el ejido San Antonio de Gurza, autoridades aseguraron un tractocamión con semirremolque que transportaba 12 mil 92 litros de gasolina. Además de la condena, el juez impuso una multa equivalente a 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Aunque ambos casos corresponden a municipios distintos de la zona fronteriza, el tema del traslado de combustible tomó relevancia por ser identificado en distintos sectores del estado.

PERJUDICAN LAS EXPORTACIONES

Durante una declaración difundida el 6 de julio, el edil señaló que existen transportistas vinculados con el traslado irregular de combustible y afirmó que esta actividad genera afectaciones en la zona fronteriza.

“La ruta fiscal de Piedras Negras solo pasarán quienes paguen la cuota... es una mentira total. Los mismos transportistas, sobre todo los huachicoleros, hay que llamarles como son, yo creo que ya es hora de que se larguen de Piedras Negras porque ya nadie los quiere”, expresó.

Rodríguez añadió que estas prácticas generan complicaciones en la operación de la zona de exportación.

“Hacen un desmadre por toda la ruta fiscal, entonces, ya llenamos. Ellos están afectando las exportaciones en un gran porcentaje”, señaló.

El Alcalde también mencionó que existe una afectación para el sector transportista que realiza actividades legales y afirmó que el municipio no permitirá este tipo de situaciones.“Nos da mucha lástima porque sabemos que hay muchos transportistas y choferes que se benefician de esta actividad, pero nosotros aquí, en Piedras Negras, no se permite”, declaró.

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Como antecedente, el 18 de julio de 2025, Rodríguez había señalado que no tenía conocimiento de actividades relacionadas con el llamado “huachicol hormiga” dentro del municipio. En esa ocasión afirmó que ningún empresario transportista le había presentado una situación relacionada con este tema.

Posteriormente, ante cuestionamientos sobre investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en zonas cercanas a la frontera, el Alcalde indicó que, hasta donde tenía conocimiento, en Piedras Negras no existían talleres, espacios o empresas dedicadas al trasvase de combustible.

Los casos registrados en Parras de la Fuente y San Pedro de las Colonias continúan bajo procesos federales, mientras que el traslado irregular de hidrocarburo permanece como un tema de atención por las autoridades y sectores relacionados con el transporte de carga.

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Brissey Patiño

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Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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