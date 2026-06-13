Transforman plaza de San Juan de la Vaquería; autoridades entregan obra impulsada por Participa Saltillo

La participación ciudadana volvió a reflejarse en una obra tangible para las comunidades rurales de Saltillo. Este fin de semana, el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la rehabilitación integral de la plaza principal del ejido San Juan de la Vaquería, un proyecto que surgió directamente de la propuesta y votación de los habitantes a través del programa Participa Saltillo. Durante el evento, el presidente municipal destacó que este espacio no solo fue renovado físicamente, sino que se convertirá en un punto de encuentro para la convivencia social, la recreación y el fortalecimiento del tejido comunitario, gracias a su incorporación al programa “Activa tu Parque”.

Explicó que la estrategia permitirá llevar actividades deportivas, culturales y recreativas a la comunidad, beneficiando tanto a los habitantes del ejido como a familias de localidades cercanas.

Díaz González señaló que la recuperación de espacios públicos forma parte de una visión integral para mejorar la calidad de vida de la población y reiteró que continuará trabajando en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar proyectos que mantengan a Saltillo entre las ciudades con mejores condiciones para vivir. El alcalde agradeció además la participación de la ciudadanía en los ejercicios de presupuesto participativo y reconoció la colaboración del empresario Gerardo Aguirre Flores, quien realizó aportaciones en especie para complementar las acciones ejecutadas en el lugar. Entre las mejoras adicionales se incluyeron trabajos en el tanque elevado de la comunidad, la instalación de un sistema de riego por goteo, labores de reforestación y el fortalecimiento de las áreas verdes de la plaza. Con esta obra, ya son 14 los espacios públicos rehabilitados mediante el esquema “Activa tu Parque”, una estrategia que involucra esfuerzos conjuntos entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y representantes de la iniciativa privada. De acuerdo con información municipal, la inversión acumulada en estos proyectos asciende a 38.5 millones de pesos, recursos que han permitido beneficiar de manera directa a aproximadamente 136 mil habitantes en distintos sectores de Saltillo. Durante su mensaje, Javier Díaz adelantó que la participación ciudadana continuará definiendo nuevas obras para las comunidades rurales. Informó que, para la edición 2026 de Participa Saltillo, el proyecto más votado en este sector fue la rehabilitación del paso vehicular del ejido Buñuelos, propuesta que recibió 288 sufragios por parte de los habitantes.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que la intervención realizada en San Juan de la Vaquería contempló la rehabilitación de banquetas y cordones cuneta deteriorados, así como la construcción de rampas para facilitar la movilidad de las personas. Asimismo, se instalaron nuevas bancas metálicas, juegos infantiles, pasto sintético en el área recreativa, luminarias LED y bases para alumbrado, además de maceteros con vegetación, acciones de reforestación, pintura y limpieza general. El empresario Gerardo Aguirre Flores, fundador de Vinos San Juan de la Vaquería, resaltó que la colaboración entre sociedad y gobierno puede traducirse en beneficios permanentes para las comunidades rurales. Indicó que la recuperación de la plaza representa mucho más que una mejora urbana, ya que ofrece a las familias un lugar digno para convivir, fortalecer la vida comunitaria y generar espacios seguros para niñas, niños y adultos.

A nombre de los vecinos beneficiados, Rosy Belmares expresó su agradecimiento por la transformación del espacio público y aseguró que la comunidad asumirá el compromiso de conservarlo en buenas condiciones para las futuras generaciones. La entrega de la obra contó con la presencia de autoridades municipales, representantes estatales, integrantes del Cabildo y habitantes del ejido, quienes coincidieron en que la rehabilitación de la plaza fortalece el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.

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