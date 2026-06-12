Saltillo se viste pambolero para la máxima fiesta del mundo
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Las letras monumentales de la entrada a la ciudad fueron intervenidas con colores y banderas de países participantes para reforzar el ambiente futbolero en la ciudad
Como parte de la ambientación impulsada por el FutFest Saltillo 2026, el Gobierno Municipal intervino las letras monumentales ubicadas al norte de la ciudad con los colores y banderas de algunos de los países participantes en el torneo de fútbol más importante del mundo.
De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, las letras reciben a quienes ingresan a Saltillo desde Monterrey y forman parte de las acciones para fortalecer el ambiente futbolero que se vive en la capital coahuilense durante estas semanas.
La decoración incorpora elementos representativos de distintas naciones y busca integrarse a la imagen urbana que acompaña las actividades deportivas, culturales y recreativas organizadas en torno al FutFest.
Según el Gobierno Municipal, la intención es que visitantes y familias encuentren espacios que reflejen el espíritu de la celebración mundialista y que sirvan como puntos de encuentro y fotografía.
Las autoridades también invitaron a la ciudadanía a acudir al Biblioparque Norte, sede principal del FutFest Saltillo 2026, donde se realizan transmisiones de partidos, espectáculos musicales, actividades recreativas y dinámicas para todas las edades.
De acuerdo con el Municipio, estas acciones forman parte de la estrategia para promover la convivencia familiar y sumar a Saltillo a la celebración de uno de los eventos deportivos con mayor impacto internacional.