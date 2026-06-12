Saltillo se viste pambolero para la máxima fiesta del mundo

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    Saltillo se viste pambolero para la máxima fiesta del mundo
    La decoración temática busca dar la bienvenida a visitantes y familias que disfrutan de las actividades relacionadas con la fiesta mundialista en la ciudad. CORTESÍA

Las letras monumentales de la entrada a la ciudad fueron intervenidas con colores y banderas de países participantes para reforzar el ambiente futbolero en la ciudad

Como parte de la ambientación impulsada por el FutFest Saltillo 2026, el Gobierno Municipal intervino las letras monumentales ubicadas al norte de la ciudad con los colores y banderas de algunos de los países participantes en el torneo de fútbol más importante del mundo.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, las letras reciben a quienes ingresan a Saltillo desde Monterrey y forman parte de las acciones para fortalecer el ambiente futbolero que se vive en la capital coahuilense durante estas semanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llegaran-los-navaira-al-futfest-saltillo-alcalde-invita-a-la-ciudadania-a-disfrutar-del-evento-JE21349527

La decoración incorpora elementos representativos de distintas naciones y busca integrarse a la imagen urbana que acompaña las actividades deportivas, culturales y recreativas organizadas en torno al FutFest.

Según el Gobierno Municipal, la intención es que visitantes y familias encuentren espacios que reflejen el espíritu de la celebración mundialista y que sirvan como puntos de encuentro y fotografía.

Las autoridades también invitaron a la ciudadanía a acudir al Biblioparque Norte, sede principal del FutFest Saltillo 2026, donde se realizan transmisiones de partidos, espectáculos musicales, actividades recreativas y dinámicas para todas las edades.

$!Las letras monumentales ubicadas al norte de Saltillo fueron intervenidas con colores y banderas de países participantes como parte de la ambientación del FutFest 2026.
Las letras monumentales ubicadas al norte de Saltillo fueron intervenidas con colores y banderas de países participantes como parte de la ambientación del FutFest 2026. CORTESÍA

De acuerdo con el Municipio, estas acciones forman parte de la estrategia para promover la convivencia familiar y sumar a Saltillo a la celebración de uno de los eventos deportivos con mayor impacto internacional.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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