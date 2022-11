A través de redes sociales se viralizó el caso de una joven de Saltillo que exhibió un presunto fraude en un concurso de disfraces, mismo que organizó un club nocturno ubicado al norte de la ciudad sobre bulevar Moctezuma.

En su cuenta personal de Facebook, la mujer expuso que con motivo de la convocatoria de disfraces ella fue vestida de payaso: “me preparé mucho para ello, mucha gente gritaba que ‘el payaso’ (...)”, escribió.

Relató que subió a la tarima y que el encargado de anunciar a los participantes le dijo que no podía participar: “me dijo muy groseramente que me bajara que yo no podía participar y me empezaron a empujar para bajarme, tal vez pensaron que era hombre por la forma en que me trataron (...)”.

La joven explica que luego cuestionó a una persona de seguridad sobre cuándo podría subirse a la tarima: “y claramente me dijo ‘tú no puedes participar fueron las indicaciones’”, comentó la mujer.

Finalmente agregó que su molestia no consiste en que ella no ganara, sino en que no se le dejó siquiera participar. Asimismo, exigió al establecimiento que en su publicidad respecto a concursos se especifique la dinámica de participación.

En la convocatoria emitida por el club nocturno en cuestión en su página de Facebook el pasado 27 de octubre, se lee que el concurso tendrá como premio de primer lugar 20 mil pesos en efectivo, para el segundo lugar 10 mil pesos en efectivo y para el tercer lugar cinco mil pesos en consumo.

En tanto, no se señala el método de selección del ganador, si habrá algún tipo de jurado o si existen algunas condiciones para concursar. No obstante, al final de la imagen se lee: “Aplican restricciones”.

Respeto a dicho post, la página del establecimiento limitó los comentarios y en las reacciones de la publicación destacan los “me enoja” emitidos por los usuarios.