‘Una mujer va a sacar al PRI de Saltillo’: cierra Ale Salazar campaña

Con una verbena popular que logró la convocatoria de al menos 400 personas, la candidata de Morena por Saltillo, Alejandra Salazar, cerró su campaña asegurando que al final de la jornada electoral del próximo 2 de junio, Saltillo tendrá la primera alcaldesa de su historia.

El mensaje inicial estuvo a cargo del diputado local, Alberto Hurtado, quien dijo que el triunfo que se avecina será contundente a pesar del mando del PRI en Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Saltillo: ¿Qué propone Alejandra Salazar y cómo piensa cumplirlo?

“Que se relajen y se acostumbren a llamarte ‘Presidenta Municipal’”, expresó en un mensaje dirigido al PRI.

El evento se llevó a cabo en la plaza principal Niños Héroes de la colonia Chapultepec y también tuvo la presencia de Antonio Castro, candidato a diputado por el distrito 07 federal, quien agradeció a la gente que lo acompañó en cruceros y colonias de Saltillo.

“Sufrimos de todo: sol, viento y lluvia pero eso nunca nos detuvo. Vamos a ganar el distrito 07, que va a ganar humildemente su servidor. Hace seis años estábamos tocando puertas para que llegara la transformación. Estábamos temerosos y se logró; no podíamos creer que fuéramos a ganar porque sabemos que el cartel del PRIAN es muy mañoso”, dijo.

En su turno, Alejandra Salazar hizo también un reconocimiento a su brigada de promoción del voto tras haberla acompañado a recorrer las colonias de Saltillo en los últimos 60 días, donde se enfrentaron a todo tipo de situaciones complejas.

“Ellos se asolearon, dejaron a sus familias, nos agarró la granizada, nos corretearon las lideresas en El Tanquecito”, recordó.

Durante su discurso, aseguró que el próximo 2 de junio, los saltillenses saldrán sin miedo a votar por su proyecto e invitó a hacerlo “en defensa propia”.

“Son 100 años de malos gobiernos, de robadera y de apellidos. Nos van a querer amedrentar y amenazar, pero ¿quién va a tener miedo si desde hace 100 años nos amenazan con lo mismo? A los corruptos de Saltillo les digo que ya se van y los va a sacar una mujer, porque es tiempo de mujeres”, expresó.

“Piensan que somos poquitos y que no vamos a poder porque no tenemos dinero, y sí, no tenemos. Somos muchos y Saltillo está cansado y con ese mismo amor que los saltillenses le tienen a su familia vamos a salir a votar en defensa propia”, mencionó.

Antes de despedirse, dijo por última vez algunas de las propuestas de su proyecto para la alcaldía de la capital coahuilense como es el deporte, cultura, así como la eliminación de parquímetros, y también se dirigió a la comunidad LGBT, a la que aseguró que luchará para erradicar la discriminación.