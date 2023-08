Utilizan sierra de Saltillo como ‘deshuesadero’ de autos

Profauna alertó sobre un posibles “deshuesaderos” de vehículos en las faldas de la Sierra Zapalinamé, porque constantemente encuentran ahí piezas de vehículos, sin descartar la posibilidad de que talleres mecánicos de los alrededores utilicen el lugar como tiradero clandestino.

Sergio Marines, director de Profauna, indicó que preocupa la cantidad de autopartes encontradas en el Cañón de Bocanegra, al final de las colonias Lomas de Zapalinamé y Loma Linda, lo que quizá esté relacionado con el delito de robo a automóviles.

“Es mucho terreno, cada vez que nos damos la vuelta por estos sitios, encontramos nuevo tiraderos, es lamentable. Son autopartes: defensas, radiadores, asientos, espejos, prácticamente encontramos autos desarmados en gran cantidad. O los ‘deshuesan’ en algún lado y lo que no les sirve, que es prácticamente plástico, van y lo arrojan ahí”, afirmó.

“No tenemos denuncia, no tenemos responsables, ni fecha ni hora, pero la idea es que se siga vigilando. Este año se ha incrementado (el problema), pero siempre hemos encontrado autopartes y ahora es más común este fenómeno, son objetos que no se pueden vender en el mercado informal. Por la cantidad, puede ser que sean piezas robadas o desechos de negocios y como son piezas que no se pueden vender o no son reciclables, van y las tiran en la sierra”, agrega Sergio Marines.

Los tiraderos de basura en colonias cercanas a la serranía es un problema impresionante, a pesar de que la ciudad cuenta con amplio y eficiente servicio de recolección. Han encontrado tiraderos con colchones, sillones, muebles de madera y aparatos electrodomésticos.

MUEREN DOS OSOS ATROPELLADOS

Por otra parte, informó que continúan los avistamientos de osos y cada vez es más normal encontrarse con estos animales en la parte baja de la serranía, incluso el fin de semana murieron dos osos atropellados en Arteaga, uno en la carretera a México y otro en la carretera a San Antonio, para acumular cerca de seis decesos este año.

“Por ejemplo, el fin de semana hubo avistamientos con diferentes osos, desde oseznos hasta osos adultos. En Saltillo, donde se están viendo más es precisamente en la Sierra Zapalinamé; hubo 3 avistamientos en el Cañón de San Lorenzo, 2 en el ejido El Diamante y uno en el ejido Chapultepec”.

Recomendó a las familias que habitan viviendas cercanas a la serranía no dejar basura afuera, porque el principal atrayente de los plantígrados es la basura. De igual manera, deben mantener la distancia para evitar algún ataque.

Además, en la sierra los caminantes han observado venados, gatos montés y la víbora “cola prieta”, de las más venenosas, pero también de las más tranquilas, entonces no se corre mucho riesgo.