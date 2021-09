Ven cercano el regreso total al salón de clases en nivel básico en Coahuila

Hasta el momento, cerca de 800 escuelas de nivel Básico en Coahuila se han sumado a la primera etapa del programa de “Regreso a clases seguro”, durante el ciclo escolar 2021-2022, sin embargo, se espera que para el mes de octubre la mayoría de los planteles regresen a clases presenciales.

Sindicatos, padres de familia, docentes y la Secretaría de Educación se encuentran preparando el proceso de transición, para que en el menor tiempo posible el 100 por ciento de los planteles escolares tengan actividad en las aulas, así lo dio a conocer el el delegado especial de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE), Rafael González Sabido.

El delegado magisterial explicó que la meta planteada anteriormente por la Secretaría de Educación para que los planteles regresen a clases presenciales estaría cerca de alcanzarse al paso que se proyecta, pues cada semana se unen más de 250 escuelas en promedio al programa de “Regreso a clases seguro”.

“Aún no se confirma si en octubre el regreso a las aulas sería obligatorio, pero estamos trabajando para que este proceso no sea violento y que sea dirigido, terso no como en otras entidades, esa es nuestra encomienda, por eso estamos en estas reuniones hablando con las partes administrativas sindicales para que podamos tejer fino en ese sentido”, apuntó.

Además del acuerdo que se pueda alcanzar entre la parte sindical y operativa, apuntó que en apego a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, en cada plantel se busca también el acuerdo con los padres de familia para que sus hijos asistan a clases.

“Se trata de un tema de protección para los niños y niñas, eso es lo que estamos viendo con los padres de familia pero también darle la seguridad a los trabajadores de la educación de que no vamos a tener ningún problema de salud si continuamos con la reapertura de planteles y nos apegamos a los protocolos”, dijo.

VACUNARÁN CON NUEVA DOSIS HASTA DICIEMBRE A LOS MAESTROS

Por otro lado, apuntó que existe la posibilidad de que sea hasta el mes de diciembre cuando se pudiera aplicar una segunda vacuna o refuerzo a los maestros de Coahuila que en el mes de abril recibieron la unidosis de CansinoBio y que reducirá su efectividad en el mes de octubre.

“Estamos pidiendo nosotros ante el Gobierno Federal y al Estado la aplicación de segunda dosis; no por una condición de que se me ocurrió, sino porque la misma Organización Mundial de la Salud y la ONU dice que se requiere una segunda dosis”, explicó.

Ante ello, dijo que tanto los sindicatos como el Gobierno del Estado han hecho la solicitud correspondiente a Secretaria de Salud y al Ejecutivo federal, pero hasta el momento no tienen una respuesta concreta.

“No nos han hecho llegar la respuesta, pero la recibieron, han escuchado nuestra solicitud y hemos estado trabajando para que nos den la respuesta lo más pronto posible...No creo (que sea en octubre) la posibilidad es antes del mes de diciembre porque recuerden que hay una parte de la población que no se ha vacunado en México”, advirtió.

¿Y LOS CONTAGIOS?

Para evitar contagios de COVID-19, González Sabido fue claro al afirmar que en cada plantel escolar se aplican los protocolos de seguridad como la sana distancia, el uso de gel antibacterial y el cubrebocas, que es elemental.