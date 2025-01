Siete estrategias para fortalecer tus relaciones en 2025

Por: Catherine Pearson

Las relaciones son algo bello y delicado que afecta nuestro bienestar tanto como lo que comemos o las horas que dormimos.

Por eso, la sección de Bienestar de The New York Times se toma en serio las relaciones y consulta a algunos de los investigadores y terapeutas más destacados del mundo para que nos orienten sobre lo que fortalece nuestras amistades, matrimonios y relaciones familiares, así como lo que amenaza esos vínculos.

A veces, dan consejos que parece que nos llevaría toda una vida cumplir. Otras veces, ofrecen un pedacito sencillo pero eficaz de sabiduría. Con esto en mente, a continuación te compartimos siete de nuestros consejos favoritos sobre relaciones que recolectamos de los expertos a lo largo del año pasado.

1. ‘Replanta’ tus amistades.

Si buscas reforzar tus vínculos platónicos, considera la posibilidad de “replantar”, una estrategia que fomenta la cercanía al renovar la forma de conectar con un amigo, recomendó Marisa G. Franco, psicóloga y autora del libro “Platónico: Descubre cómo la ciencia del apego te ayudará a hacer amigos (y a cuidar los que ya tienes)”. Podrías invitar a un compañero de trabajo a venir a tu próxima reunión de club de lectura. O decirle al amigo con quien sueles salir por un trago que mejor vayan a dar un “paseo de asombro”. La novedad puede avivar su conexión, y pasar tiempo en contextos diferentes te permite experimentar distintos lados de la personalidad de un amigo.

2. ¿Quieres salir en citas? Cuidado con las ‘banderas amarillas’ .

Si sueles salir en citas, es posible que ya seas experto en detectar “banderas rojas”, pero las “banderas amarillas” (comportamientos o actitudes que indican que debes proceder con cautela) pueden ser más difíciles de identificar incluso para la persona más atenta. Jancee Dunn, columnista del boletín de la sección de Bienestar, analizó las señales más sutiles que hay que tener en cuenta en una posible pareja romántica: ¿Tu cita piensa que todas sus antiguas parejas están locas? ¿Tu círculo íntimo tiene reservas sobre tu nueva relación? Dunn descubrió que estos aspectos no tienen por qué terminar una relación, pero son señales de advertencia que merecen tu atención.

3. Aprende a amar las declaraciones tipo ‘yo siento’ .

Las declaraciones del tipo “yo siento” son un elemento básico del lenguaje terapéutico al que los terapeutas de pareja recurren una y otra vez como herramienta para ayudar a reducir las acusaciones entre los miembros de la pareja y fomentar una comunicación productiva. La fórmula básica es: “Yo siento X cuando ocurre Y”, normalmente seguida de la expresión de una necesidad. Así, en lugar de decir algo como: “¡Siempre estás en tu celular durante la cena!”, podrías decir: “Me siento sola cuando miras tu celular durante las comidas, y necesito toda tu atención en la mesa”.

4. Borra esta frase de tu vocabulario.

Vivimos en una sociedad que tiene fobia al duelo, y nunca es fácil encontrar las “palabras adecuadas” para ayudar a alguien que sufre. Pero algunos dichos, sobre todo el de “todo pasa por algo”, pueden parecer despectivos, según Dunn. Hay que ser testigo del dolor, no evadirlo, dijo David Kessler, autor de varios libros sobre el tema que perdió a su hijo hace años. En lugar de eso, dile a la persona que lo sientes, o tal vez comparte con ella uno o dos de tus recuerdos favoritos. Los expertos afirman que tu presencia es más poderosa que las frases trilladas.

5. Abraza el poder del ‘ajuste de cuentas relacional’.

A medida que nos hacemos mayores, la mayoría de nosotros llegamos a comprender que ninguna relación romántica puede ofrecernos todo lo que queremos o necesitamos, señaló Terrence Real, terapeuta familiar y autor del libro “Us: Getting Past You and Me to Build a More Loving Relationship”. Por eso recomienda hacer de vez en cuando una evaluación anímica que él llama “ajuste de cuentas relacional”. Pregúntate a ti mismo: “¿Recibo lo suficiente en esta relación como para que me parezca bien lamentar lo que no recibo?”, sugiere Real. Al fin y al cabo, “lamentar y digerir los límites de las imperfecciones humanas del otro es una parte fundamental de la intimidad a largo plazo”, afirmó.

6. No dejes que la comparación te robe la alegría sexual.

Los terapeutas y educadores sexuales pasan mucho tiempo asegurándole a la gente que no existe la “normalidad” en lo que se refiere a la intimidad. La gente se obsesiona especialmente con la frecuencia y si tienen una cantidad “típica” de sexo, comentó Lori Brotto, psicóloga y profesora de la Universidad de Columbia Británica, y autora de “Better Sex Through Mindfulness”. Pero la comparación no mejorará tu vida sexual. Una pregunta más importante es: ¿En qué medida disfrutas del sexo que tienes con tu pareja?

7. Organiza reuniones por el simple placer de hacerlo.

Hacia el final de su vida, Ruth Westheimer, la terapeuta sexual más conocida de Estados Unidos, desvió su atención de la intimidad a la crisis de la soledad. En su último libro, publicado meses después de su muerte a los 96 años, Westheimer ofreció 100 lecciones para la conexión humana. ¿Entre ellas? Deja de llevar la cuenta de la frecuencia con que organizas o inicias planes. Da el primer paso y reúne a tus seres queridos a tu alrededor porque te produce satisfacción, aconsejó, no porque esperas una invitación a cambio.