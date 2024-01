Veterinaria de Saltillo pide ayuda para localizar a mascota que se le escapó

El tono de molestia se eleva con Karol HF, quien acusa a la veterinaria de irresponsabilidad y sugiere que el comunicado no es un gesto genuino, sino más bien una respuesta a la presión externa. Comentarios adicionales, como el de Katalina, refuerzan la desconfianza en la clínica veterinaria, considerando cambiar de lugar para el cuidado de sus mascotas.

Sin embargo, la publicación ha generado una serie de críticas por parte de algunos usuarios en redes sociales. Entre los comentarios, se destaca el reproche de Alejandra Puente, quien acusa a la veterinaria de falta de profesionalismo, señalando que este no sería el primer incidente de mascotas extraviadas bajo su cuidado. Otras voces, como las de Lele Álvarez e Ivonne Hernández, se suman a las críticas, expresando su preocupación por la frecuencia con la que, afirman, las mascotas se escapan de las instalaciones de Vet Pet.

No obstante, no todos los usuarios expresan críticas hacia Vet Pet. Regina Chávez, con confianza en la veterinaria, argumenta que fue un error humano, pidiendo comprensión y no condenar un negocio, ya que opina que “después de esto la veterinaria seguramente aumentará la seguridad en sus instalaciones”, y expresa su deseo sincero de que encuentren a “Vaquita”.

La polémica generada por este incidente plantea interrogantes sobre la seguridad y protocolos de la veterinaria Vet Pet, mientras la búsqueda de “Vaquita” continúa, y la empresa se esfuerza por recuperar la confianza de sus clientes.