Denuncian por intento de feminicidio a gerente de agencia automotriz en Monclova

“Hago responsable a Luis de Hoyos Romo, gerente de servicio de VW, de lo que me pueda pasar, ya que hoy, al descubrir un mensaje que él mismo me envió de su amante, Miriam Sarai Barboza, de la agencia Índice Automotriz de Piedras Negras, me arrastró con la camioneta, echándomela encima y arrastrándome unos metros. Luego se bajó, me tomó del cabello, me arrastró por el piso y me golpeó en la cabeza”, denunció.

“No es la primera vez que intenta matarme; lo mismo hizo hace seis años en Monterrey. Exijo justicia. Por favor, ayúdenme a difundirlo”, agregó Citlaly, quien aseguró haber sido amenazada y teme por su vida y la de sus hijos.