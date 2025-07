Abrir bien los ojos y con empatía: la receta de Miriam Ramírez para llevar la migración por Coahuila al Premio Gabo

Aunque Miriam nació en Mazatlán, Sinaloa, conoce parte de Coahuila; alguna vez vivió en Saltillo, de hecho, para estudiar en el ITS, pero la ingeniería no fue lo suyo.

R: Este es un proceso largo, no creas que es de inmediato. Es un proceso que nos llevó varios meses. Tuvimos muchas dificultades, sobre todo en México porque nos daban nada más datos estadísticos anuales, no nos daban, por ejemplo, datos de las edades, del sexo, de las nacionalidades.

R: Pues mira, yo siempre he tratado de nunca dejar de sorprenderme, nunca dejar de aprender y de escuchar a las personas. Creo que es algo en lo que me he enfocado mucho porque en el momento en el que ya no te sorprendes, pues ya ya perdiste la visión como periodista. Y sobre todo en ser empáticos.