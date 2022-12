La aplicación de la vacuna Abdala contra el COVID-19 permanece desde el pasado lunes 26 de diciembre y concluirá este viernes.

En esta ocasión se están aplicando primeras y segundas dosis de refuerzo, detalló personal de la Delegación de Programas para el Bienestar en Coahuila.

Hasta ahora, informaron, se han aplicado poco más de 200 dosis a población de 18 años en adelante que ha acudido a los módulos que se instalaron en la Clínica del IMSS 91, 2 y la Tienda SuperISSSTE.

Para Saltillo se tiene una disponibilidad de 30 mil dosis del biológico cubano Abdala por lo que se espera una asistencia copiosa este 30 de diciembre.

‘SÍ ESTÁ AVALADA’

De acuerdo con la Secretaría de Salud en el Estado, la vacuna Abdala cuenta con la autorización de la Cofepris, aunque no con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, que no recomienda su aplicación para menores, pues no cuenta con estudios que así lo respalden.

“Esta vacuna la autorizó la Comisión Federal Contra la Protección de Riesgos Sanitarios sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aún no la acepta ni como vacuna ni como refuerzo”, dijo Roberto Bernal Gómez, titular de Salud en Coahuila.

“No se recomienda el uso de Abdala en menores de edad porque no hay estudios realizados para su aplicación en este grupo poblacional”, advirtió.

“Este biológico es para iniciar esquemas, no es de refuerzo y es para mayores de 18 años de edad”, agregó Juan Pérez, titular de la jurisdicción Sanitaria VI.

En días pasados, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) informó de la llegada a México de 4.9 millones de dosis de vacunas Abdala, el segundo cargamento proveniente de Cuba.