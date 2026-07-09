Viesca celebrará en grande su 295 aniversario

VIESCA, COAH.- Viesca se prepara para celebrar el 295 aniversario de su fundación con un programa de actividades culturales, musicales y tradicionales que se desarrollará del 22 al 26 de julio en distintos puntos de la cabecera municipal. El alcalde Jorge Vélez Sandoval informó que los festejos buscan reunir a las familias viesquenses, visitantes y paisanos que regresan durante esta temporada para reencontrarse con sus raíces y participar en una de las celebraciones más representativas del Pueblo Mágico.

Las actividades comenzarán el 22 de julio con la apertura de la feria tradicional y una callejoneada por diversas calles del centro, acompañada por música de banda. La jornada concluirá con un baile popular en la explanada de las Letras de Viesca, donde el Conjunto Braveado se presentará a partir de las 19:00 horas. REUNIRÁN A PAISANOS Y FAMILIAS Para el 23 de julio está programada la coronación de la reina de los festejos, uno de los eventos más esperados por la comunidad. La ceremonia se realizará en el Centro Cívico Viesca y contará con la participación del grupo Primeritos de Colombia y del cantante Carlo Mora.

El 24 de julio se llevará a cabo la Cabalgata del Ausente, que partirá del ejido Venustiano Carranza y concluirá en la cabecera municipal. Jinetes y familias recorrerán el trayecto en un ambiente de convivencia e identidad. Ese mismo día también se realizará la tradicional Comida del Ausente, encuentro con el que se dará la bienvenida a los paisanos que regresan a su tierra para reunirse con sus familias. La jornada incluirá tamborazo, baile y otras actividades populares. Como parte del programa artístico, Roel Ruiz ofrecerá un baile en el parque recreativo Juan Guerra, uno de los principales puntos de reunión durante los festejos. CIERRE MUSICAL Las celebraciones concluirán el 26 de julio con la presentación del grupo La Rebeldía, encargado de cerrar cinco días de actividades. El alcalde invitó a la ciudadanía de Viesca y de toda la región a participar en los festejos y disfrutar del patrimonio, las tradiciones y la hospitalidad que distinguen a este Pueblo Mágico.

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