Turismo en Torreón cerró junio con estabilidad pese a moderado impacto mundialista

La titular de la OCV precisó que el sector aún enfrenta el desafío de rebasar la marca del 50 por ciento en ocupación hotelera, señalando que, al comparar el primer semestre del año con el ciclo anterior, persiste una brecha negativa de seis puntos porcentuales.

TORREÓN, COAH.- Pese a que el impulso derivado de los eventos mundialistas no alcanzó las proyecciones optimistas iniciales para el turismo en Torreón , el sector logró sortear el mes de junio con una tendencia estable, sosteniendo los flujos de visitantes habituales, reportó Sujey Alvarado Flores, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Laguna.

Sin embargo, subrayó el avance positivo del último mes, donde la ocupación alcanzó el 48 por ciento, reflejando una mejoría de dos puntos en comparación con el 46 por ciento registrado durante el mismo periodo de 2025.

Al cierre de junio de 2026, la plaza reportó 47 mil 159 cuartos-noche ocupados y la afluencia de 74 mil 484 turistas, lo que se tradujo en una derrama económica estimada en 355 millones de pesos.

Dichos indicadores se posicionaron por encima de los datos de junio de 2025, ejercicio que concluyó con 45 mil 716 cuartos-noche, 69 mil 331 visitantes y una derrama de 313 millones de pesos.

En contraste interanual, la ciudad captó a más de cinco mil turistas adicionales, incrementando el beneficio económico directo hacia la cadena de valor local en cerca de 42 millones de pesos.

Alvarado Flores aceptó que el Mundial no fue el catalizador masivo de visitantes que se anticipaba para el gremio hotelero; no obstante, señaló que permitió estabilizar el turismo y fomentar un mayor gasto en servicios de hospitalidad, gastronomía y entretenimiento.

En el balance de enero a junio de 2026, la ocupación promedio se situó en 47 por ciento, totalizando 278 mil 451 cuartos-noche y la recepción de 438 mil 701 viajeros.

Durante este primer semestre, el sector turístico inyectó mil 972 millones de pesos a la economía regional, cifra que refleja la importancia de la actividad, aunque la ocupación se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2025.

La directora de la OCV Laguna concluyó que el objetivo para la segunda mitad del año será potenciar a Torreón como sede de congresos, negocios y eventos culturales o deportivos, buscando elevar la estancia promedio y superar el umbral del 50 por ciento en ocupación hotelera.