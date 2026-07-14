Vuelca grúa sobre la Torreón-Saltillo; conductor resulta lesionado

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Coahuila
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    Vuelca grúa sobre la Torreón-Saltillo; conductor resulta lesionado
    Paramédicos de Cruz Roja trasladaron al conductor lesionado a un hospital para recibir atención médica especializada. PEDRO PESINA

El operador, de 19 años, fue trasladado al IMSS tras sufrir golpes y una lesión en una pierna

PARRAS, COAH.- Un accidente se registró sobre la carretera Torreón-Saltillo, a la altura del ejido San Rafael, donde una grúa volcó y dejó a su conductor lesionado.

Al sitio acudieron unidades de Cruz Roja y Bomberos, luego del reporte de varias personas lesionadas. Sin embargo, los paramédicos atendieron únicamente a Jesús Andrés N., de 19 años y originario de Torreón.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-es-navajeado-por-su-exnovia-en-saltillo-LE22150579

Tras brindarle los primeros auxilios, la ambulancia 235 lo trasladó al Hospital General de Zona del IMSS para recibir atención médica, ya que presentaba una lesión en tibia y peroné, un golpe en la frente con hemorragia y diversos dolores en el cuerpo.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven conducía una unidad pesada sobre la carretera federal cuando, al llegar cerca del ejido San Rafael, perdió el control del volante. La grúa salió de la cinta asfáltica y dio varias volteretas.

$!La unidad pesada salió de la carretera y terminó volcada a un costado de la vía, cerca del ejido San Rafael.
La unidad pesada salió de la carretera y terminó volcada a un costado de la vía, cerca del ejido San Rafael. PEDRO PESINA

Afortunadamente, el conductor portaba el cinturón de seguridad, por lo que permaneció dentro de la cabina durante el accidente. Sus lesiones, aunque requirieron atención médica, no ponen en riesgo su vida.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente.

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