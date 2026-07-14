Vuelca grúa sobre la Torreón-Saltillo; conductor resulta lesionado

PARRAS, COAH.- Un accidente se registró sobre la carretera Torreón-Saltillo, a la altura del ejido San Rafael, donde una grúa volcó y dejó a su conductor lesionado. Al sitio acudieron unidades de Cruz Roja y Bomberos, luego del reporte de varias personas lesionadas. Sin embargo, los paramédicos atendieron únicamente a Jesús Andrés N., de 19 años y originario de Torreón.

Tras brindarle los primeros auxilios, la ambulancia 235 lo trasladó al Hospital General de Zona del IMSS para recibir atención médica, ya que presentaba una lesión en tibia y peroné, un golpe en la frente con hemorragia y diversos dolores en el cuerpo. De acuerdo con los primeros reportes, el joven conducía una unidad pesada sobre la carretera federal cuando, al llegar cerca del ejido San Rafael, perdió el control del volante. La grúa salió de la cinta asfáltica y dio varias volteretas.