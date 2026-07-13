Joven es navajeado por su exnovia, en Saltillo

Un joven de 20 años resultó lesionado con un arma blanca luego de ser presuntamente atacado por su expareja en la colonia Bonanza.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Plata, donde Leobardo “N.” sufrió una herida en el brazo izquierdo. De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 19:00 horas, presuntamente tras una discusión motivada por celos.

Luego del ataque, el joven salió corriendo para pedir ayuda a los vecinos, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Paramédicos acudieron al lugar, brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica especializada.