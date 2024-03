¡20 años después! La árbitra Katia Itzel García pitará el Pachuca vs Gallos en Liga MX

“Ya me habían elegido para ese juego, pero Tigres no quiso que una mujer dirigiera a su equipo. Ya estaba lista con mis asistentes y el cuarto árbitro. Al día siguiente nomás me avisaron que siempre yo no dirigiría y que iba de cuarto (árbitra)”, confesó Tovar en esa ocasión.

Al final, Tovar pasó cuatro años más como silbante y dirigió cuatro partidos como árbitra central, mismos que fueron los choques de Irapuato-América, Querétaro-Necaxa, Pachuca-Santos y Jaguares-Veracruz.

En su paso tuvo 86 partidos de suplente en Primera División, así como 56 cotejos como central en la extinta Primera A, hoy Liga de Expansión MX.