¿Adiós a Tsitsipas del ATP Finals? El griego cae ante Holger Rune por una lesión en la espalda

Holger Rune ganó su duelo en las ATP Finals de Turín, sin embargo, no fue de la mejor forma. El danés fue el vencedor pues, Stefanos Tsitsipas, tuvo que abandonar el duelo por una lesión en la espalda.

El griego, monarca del certamen durante 2019, estaba abajo 2-1 en primer set cuando sostuvo una larga conversación con su entrenador antes de ponerse de pie lentamente, negar con la cabeza y dirigirse a darle la mano a Rune.

Esto sucedió apenas después de 17 minutos de partido y que llevó a los abucheos de la afición en Turín, que en lugar tuvieron que conformarse con un duelo de exhibición entre los alternos Taylor Fritz y Hubert Hurkacz.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Vuelven los Charros de Jalisco a la Liga Mexicana de Beisbol! La Temporada 2024 de la LMB ya está completa con 20 equipos

“Me disculpo con los aficionados y los asistentes que acudieron a apoyarme hoy y ver el partido. Estoy realmente decepcionado que no pude terminar el partido.

“Mis doctores y tras las varias visitas en los últimos días me sugirieron que jugara, me dieron luz verde para salir e intentarlo.

“Desafortunadamente estuvo muy mal en la cancha... odio retirarme de los partidos. No soy ese tipo de persona que abandona a la mitad del encuentro y me mata no poder terminar un torneo, uno para el que me he preparado por mucho tiempo.