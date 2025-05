No hay comunicación con AMLO, ‘está en Palenque’, afirma Claudia Sheinbaum

CDMX.- En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no está en comunicación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como aseguran algunos medios de comunicación y políticos opositores al movimiento de la Cuarta Transformación.

La titular del Ejecutivo reiteró que no mantienen contacto, ya que el exmandatario está cumpliendo su promesa de estar retirado de la vida pública, en Palenque, Chiapas.

Sheinbaum Pardo afirmó que la oposición está molesta porque la población mexicana le tiene amor y cariño al expresidente mexicano.

“En el fondo lo que hay es que cambió el gobierno, cambió la historia, es un nuevo periodo, un nuevo proceso, una nueva era para nuestro país, que inició el 1 de diciembre de 2018, aunque ya venía, pues, desde tiempo atrás en todas las luchas que se dieron, y que fueron confluyendo a ese momento”, mencionó.

“Y mucha gente que no estaba con nosotros y que fue convenciéndose de la virtud de lo que representa la Cuarta Transformación, entonces (López Obrador) está en su casa ahí en Palenque, escribiendo, no sé si se entere, porque no estoy en comunicación con él. Solo sé que está bien, está contento, se ha de estar riendo si es que escucha estos comentarios y vamos bien, el pueblo está con nosotros”, resaltó.

En reiteradas ocasiones opositores han insistido en que la presidenta tiene comunicación con su antecesor y pidieron que deslindara de López Obrador para abrir paso a una nueva forma de gobierno en el país.