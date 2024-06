Al Horford se convierte en el primer dominicano en ganar una Final de la NBA

A sus 38 años, Al Horford , centro de los nuevos campeones de la NBA los Celtics de Boston , se encuentra en un pedestal en República Dominicana . Y no es para menos, pues el pasado lunes se convirtió en el primer caribeño en ganar un título de la NBA .

“Me siento orgulloso de representar a todos los dominicanos, no solo allá, sino en el mundo porque sé que están en distintos sitios en Europa y acá en los Estados Unidos” , dijo Horford , quien tenía una bandera de la República Dominicana en su cintura, mientras posaba para fotos con el Trofeo Larry O’Brien .

“Adoro que se pueda decir que es una persona que no olvida sus raíces”, dijo Quezada a The Associated Press. “El equipo tuvo un rendimiento magistral desde el inicio”.

Horford, de Puerto Plata, se une a la pequeña lista de jugadores latinoamericanos en ganar un título de la NBA: Los argentinos Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, los puertorriqueños Butch Lee y J.J. Barea, el venezolano Carl Herrera, el brasileño Leandro Barbosa, y el mexicano Juan Toscano-Anderson.

“Hombre, nunca olvidaré lo que Danny Ainge me dijo en esa reunión”, dijo Horford, sobre el ex presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, “dijo: ‘Puedes ganar campeonatos en muchos lugares, pero no hay nada como ganar en Boston. Nada como ganar como un Celtic’ ”.