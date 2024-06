¡Ni Scull, ni Benavidez!: Canelo Álvarez se enfrentará a Edgar Berlanga

Salvador Rodríguez de ESPN ha revelado que el Canelo Team , aunque no se ha pronunciado al respecto de forma oficial, ya ha acordado un trato con el equipo de Scull para tratar de evitar la inminente subasta programada por la FIB para el enfrentamiento del título de peso supermediano.

Sin embargo, esto no significa que su próximo combate sea con Scull , tal como se esperaba que se anunciara.

El acuerdo entre Canelo y Scull que fue confirmado por AGON Sports, agencia que representa al cubano, significaría un combate del tipo “step maside”, lo que le daría la posibilidad de acordar el enfrentamiento ante Berlanga en septiembre, tal como siempre quiso el tapatío y su equipo.

“Equipo de William Scull informó que llegó a un acuerdo con el de Canelo y no habrá subasta. No darán más detalles. Supongo será acuerdo por step aside. Édgar Berlanga ha dejado saber a su equipo que habrá que alistarse para Canelo. Nada oficial de parte del Canelo Team”, informó Rodríguez a través de X.