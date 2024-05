Alexia Putellas inaugura Fundación Eleven para trabajar en pro de las niñas en situaciones de vulnerabilidad

La Fundación Eleven fue ideada por la jugadora del FC Barcelona, Alexia Putellas, y tiene como objetivo ofrecer a las niñas en situaciones vulnerables, oportunidades para participar en actividades deportivas que propicien su desarrollo físico, mental y emocional.

“Esto empezó en mi peor momento profesional y en uno de los peores a nivel personal. Fue cuando me rompí la rodilla. Lo pasé muy mal y fue complicado porque estamos acostumbradas a ir enfocada, sin mirar alrededor. Entrenamos, competimos y hacemos todo para ganar. Cuando me pasó lo de la rodilla, era una situación que por mucho que quisiera avanzar no iba a ir más rápido”, declaró Putellas.

Al evento, asistieron reconocidas figuras del deporte y la cultura, así como miembros de la Junta Directiva del FC Barcelona como Elena Fort, vicepresidenta y Xavi Puig, directivo responsable del fútbol femenino azulgrana, Roger Grimau y Ricky Rubio de la sección de baloncesto del club y miembros del Ayuntamiento de Mollet, de donde procede Alexia, además de otras personalidades inspiradoras del mundo del deporte como Alex Roca.

Además, estuvieron presentes las personas fundamentales en el proceso de creación de Eleven, como Eli Segura, su madre, y Miriam, educadora de profesión y amiga de la infancia de la capitana del Barça, que también tomaron la palabra, compartiendo sus experiencias y perspectivas sobre la importancia del proyecto.

El proyecto consta de varias academias, arrancando en Mollet con un total de 100 niñas, para extenderse después a Latinoamérica en países como Colombia, donde se abrirá una academia el 19 de junio en el municipio de Itagüí, y en México, a finales de este mismo año o principios de enero, pues la fecha aún está por definirse.