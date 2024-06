¡América, Cruz Azul y Chivas! Los favoritos para llevarse el Balón de Oro de la Liga MX

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla.

La esperada nominación al Balón de Oro de la Liga MX ha sido oficialmente anunciada. El gran evento se llevará a cabo el próximo 29 de junio en Los Ángeles, California el día previo a la Final de la Supercopa MX entre Tigres y América.

Ahora que ha finalizado la temporada, se premiarán a los mejores jugadores del Apertura 2023 y Clausura 2024, donde los favoritos para obtener el título son los bicampeones de las Águilas del América, al igual que Chivas y Cruz Azul.

El portero Luis Ángel Malagón, el mediocampista defensivo Jonathan Dos Santos y el técnico André Jardine son los integrantes de las Águilas con posibilidades de ganar el Balón de Oro en sus respectivas categorías.

Por su parte la Máquina Celeste, tiene como nominados a Kevin Mier como portero, Carlos Rodríguez como mediocampista y el técnico Martín Anselmi.