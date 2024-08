Ana Guevara justifica reducción de beca de Alejandra Valencia: ‘está estipulado, no es invento’

“Se le notifica su baja del monto de beca, está estipulado en el tabulador, no es un invento. Ella no ganó medalla en su prueba individual; quedó sexta y logró el bronce por equipos” , declaró a ESPN .

“Su psicóloga no acreditó profesionalmente poder ser dada de alta dentro de la institución porque no es compatible con la psicología deportiva.

“Todos los atletas desean tener personal a modo, pero hay más psicólogos dentro de la institución que podrían haberlo hecho”, explicó.

La ex velocista enfatizó que Valencia optó por pagar a su psicóloga particular, pero la razón por la cual no fue incorporada a la institución es porque no cumplió con los requisitos profesionales necesarios para ser parte del equipo de psicología deportiva.

Con información de ESPN