Ana Paula Vázquez recibió el Premio Estatal del Deporte de Coahuila

Ana Paula Vázquez Flores, de 21 años, es una arquera originaria del municipio de Ramos Arizpe, miembro de la Selección Olímpica de Tiro con Arco, subcampeona de la Copa Mundial de Salt Lake en 2018 y medallista de plata en el mundial Sub21 de Madrid en 2019.

En 2021, logró en modalidad recurvo, su especialidad, 680 de 720 puntos posibles en la Copa del Mundo de tiro con Arco que se celebró en Guatemala.

En ese mismo evento, obtuvo una medalla de plata por equipos, llegando a cuartos de final en las Olimpiadas de Tokio.

En entrevista con VANGUARDIA, Ana Paula Vázquez Flores explicó que el reconocimiento que hace el Gobierno del Estado a través del Inedec y del Premio Estatal del Deporte, significa un impulso para continuar preparándose como atleta.

“Este premio me motiva a seguir adelante y, literalmente, echarle aún más ganas para ir a París, y no solo para ir esta vez, si no, para lograr algo grande. Anteriormente ya había obtenido el Premio Juvenil y alguna vez obtuve segundos lugares, pero nunca el lugar absoluto, espero estar en este presídium por más tiempo”, explicó.

Dijo que este 2021 ha sido el año más importante en toda su carrera como arquera, no solo por participar en los Juegos Olímpicos, sino porque, en sus palabras, ha sido el año en que ha hecho mejores marcaciones, rompió un récord panamericano y ha tenido más logros, a pesar de las adversidades.

“Entre las dificultades se han presentado problemas tanto físicos como mentales, ahora vengo de un mes de recuperación, estoy empezando a entrenar de nuevo y la preparación va para los preselectivos para las copas del mundo, también para los Juegos Centroamericanos del Caribe y los Juegos Panamericanos en 2023, además de los Juegos Olímpicos de París en 2024, pero todo es paso a pasito”, consideró.