‘Sí es espía’: Acusa Riva Palacio a Sheinbaum de mentirosa por Ley de Telecomunicaciones

CDMX.- El periodista Raymundo Riva Palacio afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo miente cuando asegura que la nueva Ley de Telecomunicaciones no abre la puerta al espionaje sin control judicial.

El también analista político denuncia hoy en su columna “Estrictamente Personal” las contradicciones y las falsedades del discurso oficial en defensa de la llamada “ley espía”, aprobada por el Congreso.

La oposición y organizaciones como Artículo 19 han advertido sobre los riesgos a la libertad de expresión y a la privacidad que tiene la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por el presente régimen.

Aseguran que su objetivo principal es censurar a los críticos del gobierno, pues faculta al Estado para suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios ambiguos como la falta de “pluralismo ideológico”.

La Presidenta defendió este miércoles a la nueva Ley Telecom al asegurar que “no hay censura, ni espionaje, ni nada que se le parezca”. Incluso afirmó que la ley sólo permite una intervención telefónica o una localización de GPS bajo orden judicial.

“Solamente puede haber una intervención, una localización de GPS, etcétera, bajo orden judicial, a menos que se trate de un desaparecido, de un secuestro, en donde se pide la información directamente a la telefónica para poder atender de manera extraordinaria un caso de este tipo”, expuso en su mañanera.

NO HAY GARANTÍA DE QUE LA 4T NO USE LA NUEVA LEY PARA ESPIAR: RIVA PALACIO

Al defender la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no espiará a nadie como lo hicieron con ellos. Sin embargo, Riva Palacio afirma que no hay garantías de ello.

“Es falso, es mentira, que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso. Se miente deliberadamente. El gobierno no va a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros”, refirió la presidenta al respecto.

El analista político advierte que es falso lo que dice la Presidenta respecto a que se requiera de una orden judicial para poder intervenir comunicaciones, porque en ninguna parte de la nueva Ley de Comunicaciones quedó establecido.

“Sheinbaum mintió o fue inducida mediante engaños para hacerlo. La nueva Ley Telecom no incluye en ningún artículo la obligación previa de una orden judicial antes de intervenir o pedir la localización de una persona en tiempo real a través del GPS”, expone el periodista.

Además, añade, nada garantiza que con esa herramienta a la mano el régimen de la 4T no vigile a opositores y críticos, cuando en el pasado tanto Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador ya espiaron hasta a aliados.

“El máximo abusador de los recursos del Estado fue el presidente emérito Andrés Manuel López Obrador, que difundió datos personales de periodistas, autorizó la entrega de información fiscal −que es confidencial− a medios afines para chantajear, reanudó el espionaje a periodistas y activistas mediante el software Pegasus y avaló el espionaje físico a cuando menos dos periodistas que le resultaban incómodos”, recuerda en su artículo.

Y siguiendo los pasos de su maestro, Sheinbaum también espió a una decena de funcionarios y políticos como jefa de Gobierno.

“En noviembre de 2023, el periódico The New York Times reveló que en al menos 14 expedientes judiciales, que revisó, encontró que la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de la hoy consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, le pidió a la mayor empresa de telecomunicaciones de México que le entregara registros telefónicos y mensajes de texto, además de los datos de geolocalización, de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados”, expone.

Por ello, Riva Palacio advierte que esta nueva ley “está diseñada para controlar periodistas y acabar con los noticiarios que les resulten incómodos”.