NUEVO LEÓN.-Será el próximo domingo 26 de febrero cuando arranque uno de los eventos deportivos más esperados por los ciclistas de la especialidad Cross Country (ciclismo de montaña) al norte del país, el Serial XCO Noreste 2023. En esta ocasión, la primera etapa de las 10 totales, se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León.

Cabe recordar que este serial está avalado por la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) por lo que los participantes pueden sumar puntos para el UCI, el Ranking Mundial de Ciclismo.

La pista elegida para este evento es la F26 que cuenta con una distancia de 4.6 kilómetros, misma que deberán recorrer quienes se inscriban en las siguientes categorías:

Principiantes A

Principiantes B

Principiantes C

Juvenil A

Femenil principiantes

Juvenil femenil

Intermedios A

Intermedios B

Intermedios C

Máster A

Máster B

Juvenil B

Femenil intermedias

Élite/ Sub 23

Élite máster

Femenil élite/ Sub 23/ Juvenil C

Expertos menor

Expertos mayor

Avanzados 20 / Juvenil C

Avanzados 30

Avanzados 40

La primera carrera que se realice en Coahuila vendrá un mes después, el 26 de marzo en Sierra Hermosa, Arteaga, como la segunda etapa.

El resto de las fechas las puedes encontrar en el calendario oficial: