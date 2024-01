Aryna Sabalenka es bicampeona del Australia Open tras derrotar a Zheng Qinwen

En su subconsciente Aryna Sabalenka no quería ser, según sus propias palabras, la persona que gana un Major y desaparece.

Ganar su primer trofeo de Grand Slam el año pasado en Australia le dio la confianza a Sabalenka de que podría repetir. Perder la Final del US Open en septiembre le dio motivación.

Sabalenka aseguró que no será una persona de un solo éxito ganando títulos consecutivos en el Australia Open al vencer 6-3, 6-2 a Zheng Qinwen el sábado en una Final desigual que contrastó con su remontada para vencer a Elena Rybakina el año pasado.

“Sólo quería demostrar que soy capaz de ser consistente y que tengo la capacidad de ganar otro”, indicó. “Entonces en comparación al año pasado, soy otra. Comparado al US Open, de nueva cuenta, soy una persona completamente nueva; estoy más en control y no dejo que otras cosas se me vengan a la mente”.

En el 2022, Sabalenka tuvo problemas con su saque en tensos momentos y llegó hasta dudar que podría ganar un Major. Ahora es su fuerte para quebrar a sus rivales. No tuvo ninguna doble falta en la final y ningún punto de quiebre.

La segunda sembrada estableció el tono del partido con fuertes y largos derechazos y convirtió quiebres de servicio al inicio de cada set ante Zheng, de 21 años, y quien debutó en las finales de un Grand Slam.