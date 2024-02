Astros de Houston le pagará a José Altuve 2 mil 100 millones de pesos

José Altuve y los Astros de Houston llegaron a un nuevo contrato por cinco años y más de 2 mil 100 millones de pesos, que abarca de 2025 al 2029.

El club anunció el martes el nuevo convenio multianual con el venezolano, sin revelar los detalles financieros.

Altuve tiene un salario de casi 445 millones de pesos para 2024, la última campaña de un convenio de siete años y casi 2 mil 800 millones. Ocho veces seleccionado al Juego de Estrellas, el intermedista habría sido elegible para declararse agente libre después de la Serie Mundial de este año.

Su nuevo acuerdo incluye un bono de cerca de 260 millones por la firma. La cifra se cubrirá en cuanto el convenio reciba la aprobación de las Grandes Ligas, dijo una persona cercana a los términos del contrato, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, en vista de que esos detalles no se han revelado.