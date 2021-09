Aún convaleciente, Gerardo Martino definirá el ‘11’ azteca

MÉXICO.- Gerardo Martino no podrá acompañar de manera presencial a la selección mexicana, luego de someterse a una operación por desprendimiento de retina. Sin embargo, el argentino sigue de cerca los pasos del Tri, incluso Jorge Theiler, auxiliar del sudamericano, externó que será el ‘Tata’ el encargado de poner la alineación para el duelo ante Costa Rica, en la segunda jornada de las eliminatorias de la Concacaf.

“Sabemos que son tres partidos en pocos días, estamos analizando el estado físico de los jugadores, después del partido de Jamaica. El caso de Corona, el caso de Andrés, el caso de todos lo chicos que vienen de todos los partidos que vienen jugando. Después de analizar todo veremos la formación que va a saltar a jugar el partido de mañana, por supuesto que estamos en contacto directo con ‘Tata’ y ‘Tata’ definirá los jugadores que van a jugar, pero tenemos en cuenta todo eso, el partido de Jamaica, los partidos que están jugando en sus ligas y eso después va a ser definitivo para afrontar estos tres compromisos, que son pocos días y poca recuperación entre partidos”, declaró en conferencia de prensa este sábado previo al duelo contra Costa Rica.

“Pudimos hablar con Gerardo y ha salido de la operación muy bien. Se encuentra en su domicilio, se está recuperando. Ha tenido la oportunidad de hablar con nosotros y bueno, dentro de lo normal pudo hablar y está recuperándose muy bien”.

Theiler habló sobre las complicaciones que ha tenido la selección mexicana en los partidos ante rivales de la Concacaf, por lo que externó que la eliminatoria será muy difícil, como todas las demás en el mundo.

“Las eliminatorias van a ser difíciles, todos los partidos que le toque enfrentar a México van a ser complicados, tanto de local como de visitante. No hay eliminatoria fácil en el mundo, el camino al Mundial va a ser muy difícil, no va a haber partidos que van a ser simples, les va a costar a todos; Estados Unidos jugó contra El Salvador y empató, conscientes de que todos los otros partidos que se jugaron fueron empates, así que no hay rivales fáciles”, indicó el auxiliar de Martino.

LO QUE EL TRI ENFRENTARÁ

Para este compromiso, los ticos contarán con cinco elementos que juegan en el fútbol europeo, el mismo número con los que cuenta el Tri en este momento en la eliminatoria.

Entre los elementos que enfrentarán al Tri se encuentra Keylor Navas, actual guardameta del París Saint-Germain que tiene experiencia mundialista, ya que estuvo en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Navas será el máximo referente de su equipo, al que buscará ayudar a conseguir la victoria frente a México.

Los otros elementos que juegan en el futbol europeo y fueron convocados para el clasificatorio son Óscar Duarte, del Levante que ha disputado 59 encuentros con el representativo tico, Bryan Oviedo, del Copenhague FC que lleva 62 juegos con su selección, Celso Borges (Deportivo La Coruña) y Manfred Ugalde (Twente).

También estarán elementos que juegan en la MLS como Francisco Calvo (Chicago), Ronald Matarrita (Cincinatti), Randall Leal (Nashville) y Ariel Lassiter (Houston).