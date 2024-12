Descarta Sheinbaum ‘gasolinazo’ en 2025 y anuncia medidas

“Si bien no hay en el país un precio máximo para la gasolina no está establecido eso desde 2013, con la reforma energética desapareció poner precios máximos, pero no es posible que los precios en algunos lugares estén como están”, reclamó la presidenta.

La titular del Ejecutivo indicó que ante esta situación Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía trabajan de forma coordinada en un análisis para conocer los precios de los combustibles en distintos puntos del país.

“Es evitar que aumente el precio de gasolinas por algún tipo de especulación, se está trabajando en el análisis y la secretaria (González) se está reuniendo con los gasolineros. Es tener la gasolina que como nos comprometimos no aumente en términos reales, lo único que puede aumentar es relacionado con la inflación del año anterior”, puntualizó.

En la conferencia anunció ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado a la gasolina, y descartó que esta revisión provoque un “gasolinazo” o un aumento excesivo en el precio de este combustible.

“En estos días salió que va a haber un aumento del IEPS; en realidad, eso viene en la ley desde hace mucho tiempo. Es un impuesto que se cobra en la gasolina y que se ajusta de acuerdo con la inflación de cada año”, explicó.

“En ese momento el petróleo subió mucho de precio, entonces se utilizó el IEPS para disminuir el precio de la gasolina y lograr que no impactara en la inflación en México”, añadió.