‘Checo’ Pérez revela intimidades de su vida en la serie “For Real”

El piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio ‘Checo’ Pérez, narró varias intimidades de su vida y de su carrera en el automovilismo, en confesiones para la serie ‘For Real’, de Red Bull, en la que cuenta intimidades de su profesión.

“Me daba hambre por la noche, sabía dónde estaba la comida y comía pollo con papas. El cocinero no estaba feliz de tenerme allí, al otro día decía, me falta comida”, contó el automovilista, al recordar cuando le tocó compartir en el 2005 con un cocinero en un cuarto de un restaurante en Alemania.

Originario de Guadalajara, Pérez fue desde niño un apasionado de las carreras. Cuenta en el episodio sus tiempos de escolar, cuando recorría México para estar en las carreras y a veces el lunes llegaba a la escuela casi dormido.

El hermano de ‘Checo’ corría Fórmula 4 en el Reino Unido y el corredor entendió pronto que si pretendía competir en la Fórmula Uno debía emigrar a Europa, pero para eso necesitaba dinero. Por las madrugadas de México se levantaba a contactar por teléfono a los equipos europeos en busca de oportunidades, lo cual hizo enojar a sus padres, por las elevadas cuentas de las llamadas.