¡Es oficial!: Brad Pitt llega al Gran Premio de México para filmar su película sobre la F1

La emoción en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 aumentará este año con una inesperada sorpresa para la afición: la participación del actor Brad Pitt.

El famoso actor de Hollywood, conocido por películas como Fight Club y Once Upon a Time in Hollywood, se encuentra en el Autódromo Hermanos Rodríguez para filmar escenas de su próxima película, “F1”, la cual se centra en el mundo del automovilismo.

La Escudería Telmex anunció en su cuenta oficial que, tras la sesión de clasificación, los asistentes en las gradas podrán permanecer en sus lugares para participar como extras en el rodaje de la película. El proyecto relata la historia de Sonny Hayes, un piloto veterano de Fórmula 1 interpretado por Pitt, quien sale del retiro para competir al lado de un prometedor novato.