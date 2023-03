Ayón afirma que Juan Toscano podría ‘romper el grupo’ si participa con la Selección Mexicana

El exbasquetbolista Gustavo Ayón opinó que integrar al grupo a Juan Toscano-Anderson del Jazz de Utah, para que participe con la Selección Mexicana que clasificó al Mundial, podría “romper el grupo”, debido a que no encaja en la dinámica del equipo y ni siquiera se “pone el uniforme”.

“Te lo voy a decir como inicie. La dinámica que tiene este equipo, la selección ahora mismo, no la puedes modificar, si tú modificas esa dinámica, se te viene la noche. La dinámica es de unión, es estar trabajando juntos. (Juan Toscano-Anderson) Te va a romper el grupo.

“Nosotros como marca, Titán Sport, patrocinamos a la selección, damos los uniformes. Me entero que no se pone nada de la ropa que mandamos, porque es nuestra marca, porque es marca mía y de Julio, al final no se la pone”, comentó el exjugador mexicano para un podcast de ESPN.