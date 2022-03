Brittney Griner, estrella de la WNBA, continuará arrestada en Moscú hasta el 19 de mayo

Griner fue arrestada en el aeropuerto de Moscú en febrero, después de que las autoridades rusas encontraron cartuchos para cigarrillo electrónico en su equipaje. Después se supo que los cartuchos contenían un aceite derivado del cannabis, constituyéndose un delito con el que podría recibir 10 años de prisión.

“El juzgado aceptó la solicitud de la parte investigadora y extendió el periodo de detención de la ciudadana estadounidense Griner hasta el 19 de mayo”, explicó el juzgado, según Tass.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Moscú no respondió a The Associated Press.