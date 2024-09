¿Qué padece? Preocupa la salud de Michael Jordan tras ser visto con los ojos amarillos en la Champions League

En los últimos días, la preocupación en torno a la salud de Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos, ha lanzado alertas de preocupación pues, una vez más, se le volvió a notar un tono amarillento en sus ojos.

El exjugador de los Bulls de Chicago, equipo con el que se convirtió en una leyenda de la NBA, fue visto en un encuentro de la Champions League, mismo donde los fanáticos de ambos deportes notaron un extraño padecimiento en “Air Jordan”.

Sin embargo, Michael lució óptimo en todo momento, sonriente y animado por ver al Barcelona enfrentar al Mónaco, aunque la inquietud de quienes lo vieron en el estadio, no se hizo esperar tampoco en las redes sociales.

En una entrevista realizada con el medio internacional Daily Mail, una fuente confesó que Jordan se encuentra bien de salud, se realiza chequeos médicos constantemente y no le han diagnosticado algún padecimiento de gravedad.

“Mike está bien. Va al médico, simplemente se está haciendo mayor y las fotos recientes no son, ni deberían ser, motivo de preocupación. No tiene ningún problema. Como todo el mundo, deberíamos hacer un poco más de ejercicio y Mike disfruta de la vida que se ha creado, pero no tiene ninguna enfermedad oculta”, mencionó la persona para el medio antes citado.

Agregó que incluso el propio Michael Jordan se siente “avergonzado” por todo lo sucedido, e incluso agradece que la gente se preocupe por él, pero no desea que lo vean de esa manera o lo recuerden como alguien que enfermó.

“Él no quiere que la gente lo recuerde como alguien enfermo, decaído y derrotado. La próxima vez que lo veamos será radicalmente diferente y se verá mucho mejor; se recuperará”.