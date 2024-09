Barcelona fracasa en su debut de la Champions League, pese a gol de Lamine Yamal

Después de haber encandilado en la Eurocopa, Lamine Yamal, joven de mayor promesa en el futbol actual, exhibió sus virtudes en la Champions League.

Pero la suerte fue dispar. El gol del adolescente Yamal no pudo salvar a un Barcelona con 10 hombres al sucumbir 2-1 en su visita al Mónaco el jueves, poniéndole fin al arranque perfecto de temporada del club español.

“El partido ha cambiado con la expulsión”, dijo el técnico azulgrana Hansi Flick. “Hemos perdido, pero continuaremos luchando”.

El Barcelona pagó caro tener que jugar en inferioridad numérica desde los 11 minutos por la expulsión de su zaguero Eric García en el principado.

TE PUEDE INTERESAR: Patriots vs Jets: ¿quién es el favorito en los momios del TNF de la Semana 3 de la NFL?

García empujó a Takumi Minamino cuando el delantero japonés interceptó un imprudente pase del arquero azulgrana Marc-André ter Stegen.

“No me entendí con Eric, me sabe mal por él porque le perjudica”, dijo Ter Stegen. “Hemos jugado 80 minutos con uno menos. No nos debería pasar eso, pero son cosas del fútbol. Duele la derrota, Dimos la cara. Queríamos sacar por lo menos un punto”.

El Barça ganó sus primeros cinco primeros partidos de la Liga española tras el arribo de Flick al banquillo, pero se encontró abajo en el marcador cuando Maghnes Akliouche anotó a los 16 minutos para los anfitriones.

Con el seleccionador francés Didier Deschamps y la leyenda del baloncesto Michael Jordan presentes en el Stade Louis II, Yamal niveló para los azulgranas a los 28 con un zurdazo desde el borde del área. Fue su cuarto gol de la temporada, pero el primero del extremo en la Champions.