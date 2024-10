¡Paliza a domicilio!: Los Dodgers blanquean a los Mets en el Citi Field

En una noche que podría definir el rumbo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles se presentaron en el Citi Field de Nueva York con una ofensiva imparable, llevándose una victoria contundente por 8-0 sobre los Mets.

El duelo comenzó con un ambiente tenso y expectativas altas para ambos equipos, pero los Dodgers no tardaron en imponerse. En la segunda entrada, el lanzador de los Mets, Luis Severino, mostró señales de vulnerabilidad. Un error en la defensiva permitió que los Dodgers rompieran el cero.

Will Smith conectó un sencillo que Severino no pudo cortar a tiempo, y Max Muncy aprovechó para anotar la primera carrera del partido. Poco después, Tommy Edman mandó un elevado profundo que fue atrapado de manera espectacular por Tyrone Taylor en el jardín central, pero no pudo evitar que Teoscar Hernández llegara al plato, poniendo la pizarra 2-0 a favor de los Angelinos.

La ofensiva de los Mets no encontró respuesta ante el abridor de los Dodgers, Walker Buehler. Aunque Buehler solo lanzó cuatro entradas, dejó a los neoyorquinos en blanco, permitiendo tres hits y ponchando a seis bateadores. En el segundo inning, con las bases llenas, Buehler mantuvo la calma y ponchó a José Álvarez y Francisco Lindor para salir ileso. Una vez más, en la tercera entrada, ponchó a J.D. Martínez con dos hombres en base, frustrando las oportunidades de los Mets.