Sin planes para regular a ‘franeleros’ en Saltillo

Congreso de Coahuila no contempla iniciativas para sancionar a quienes cobran por estacionarse en la vía pública

Los llamados franeleros siguen operando sin regulación en Saltillo y, hasta ahora, no existen propuestas en el Congreso de Coahuila para normar su actividad ni sancionar el cobro por apartar lugares en espacios públicos.

El tema volvió a generar debate luego de que trascendiera que en la Ciudad de México se analiza modificar la Ley de Cultura Cívica para sancionar hasta con 36 horas de arresto a personas que aparten espacios en la vía pública para cobrar por estacionarse.

En redes sociales, usuarios saltillenses cuestionaron si una medida similar podría implementarse en esta ciudad, donde prácticas como esta son comunes en zonas con eventos masivos, deportivos o conciertos.

Uno de los casos más mencionados es el cobro en inmediaciones del Parque Madero, donde se reportan tarifas de hasta 50 pesos por vehículo, ya sea en la vía pública o en el estacionamiento de la tienda del ISSSTE. Otros puntos donde se repite esta situación incluyen la zona centro, conocida por su alta concentración de comercios, bares y restaurantes, así como los alrededores del Parque Las Maravillas, durante eventos multitudinarios.

Pese a las denuncias y cuestionamientos ciudadanos, no hay iniciativas activas en el Congreso local para atender esta problemática. El diputado de Morena en Coahuila reconoció que, al menos por ahora, no considera necesario legislar sobre los franeleros.

“En lo particular, no veo coyuntura para regularlos. Lo único que valdría la pena revisar es que no se cobre ningún tipo de gratificación por apartar espacios públicos, banquetas o estacionamientos de dependencias, como sucede en la tienda del ISSSTE, donde muchas personas se estacionan”, comentó.

Agregó que, si bien él no estaría a favor de una regulación estricta, sí considera importante “establecer reglas claras para evitar molestias a la ciudadanía en general”.

El fenómeno de los franeleros se mantiene bajo la lupa y toma como marco de referencia la propuesta presentada en la Ciudad de México, ahora gobernada por Clara Brugada, también de Morena. La iniciativa capitalina contempla aumentar las sanciones si se detectan amenazas o agresiones hacia quienes se nieguen a pagar la cuota impuesta por estas personas.

Además de la vía punitiva, se propone promover programas de empleo, al identificar la falta de oportunidades laborales como una de las causas principales por las que muchas personas recurren a esta actividad.