Canelo vs Berlanga: ¿a qué hora ver y quien transmitirá la pelea de Saúl Álvarez?

En uno de los combates más esperados de todo el 2024, Saul Canelo Álvarez se medirá contra Edgar Berlanga, en donde el mexicano pondrá en disputa sus títulos supermedianos del CMB y OMB este 14 de septiembre en Las Vegas.

Álvarez llega como favorito al combate contra el pugilista puertorriqueño y pese a que tiene una racha de cinco combates sin poder conseguir un nocaut en sus ultimas victorias, el propio Canelo ha externado su deseo de poder llevarse la victoria antes de Round 9.

“Soy consciente de que me estaré enfrentando a un boxeador joven y fuerte, así que me entrenaré al máximo para esta pelea. Amo al boxeo, amo a lo que me dedico, y haré que (el 14 de septiembre) sea un gran día.

“México vs. Puerto Rico es historia pura con tantas grandes peleas entre ambos, y esta será otro capítulo de esa historia durante una gran noche para el boxeo. Si él sueña con pelear conmigo, está perfecto. Aquí lo tiene. Sus sueños se harán realidad, pero le va a doler”, dijo Canelo Álvarez.

Por su parte, Berlanga llegada como retador invicto a este combate con 22 victorias en su carrera, 17 de ellas por la vía del nocaut, por lo que se espera venda caro el combate contra el campeón mexicano.

“Canelo definitivamente sacará lo mejor de mí. Mi habilidad se eleva junto al nivel de mi oponente. La clave de esta pelea será la inteligencia.

“Tendremos que asegurarnos igualarlo en ello dentro del ring. Será un choque de voluntades, y no escaparemos. Nos plantaremos firmes haciendo lo que sabemos hacer”, dijo.

El combate se llevará a cabo este sábado en el T-Mobile Arena, recinto que se ha vuelto la “casa” del Canelo Álvarez, pues a lo largo de su carrera a peleado en ocho ocasiones en este inmueble que tiene capacidad para 20 mil personas y tiene registro de seis victorias, un empate y una victoria.