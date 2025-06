José Luis ‘El Gato’ Araiza: el entrenador que ha unido a familias enteras a través del atletismo

“Cuando los veo terminar, llorando en el kilómetro 40, dándome un abrazo, diciéndome ‘Gato, siento que te amo’, no hay palabras para eso” , cuenta entre risas y conmovido.

“Para mí lo más significativo no son los récords, sino ver a personas que jamás pensaron que podrían correr un maratón, cruzar la meta.

No sabía que años después sería conocido por generaciones enteras como “El Gato” , un entrenador que cambió vidas no solo por su enfoque en el atletismo, sino por la forma en que tejió redes de apoyo, familia y transformación personal.

José Luis Araiza ha entrenado de todo: desde jóvenes con sueños olímpicos hasta abuelas que buscan salud, mamás que llegan con el estrés del día a día y familias enteras que han hecho del atletismo una tradición.

“Traigo un grupo donde está la abuela, la mamá, dos hijas y los nietos. Cada quien tiene su entrenamiento, pero todos están ahí, juntos. Se separan para correr, pero al final conviven. Es hermoso”, comparte.

Una de las historias que más atesora es la de una señora que, a pesar de todas las dificultades, completó su primer maratón. “Desde antes del kilómetro 30 ya venía llorando, cansada.

“La acompañamos. Le dijimos ‘no te rindas’. En el 41 me gritó ‘¡Gato, lo voy a lograr!’, y al cruzar la meta se me lanzó al cuello llorando. ‘¡Gracias, gracias, gracias!’, me decía. Ese abrazo vale más que cualquier medalla”.

El carácter paternal de José Luis también ha dejado huella en su propia familia. Aunque sus hijos crecieron cuando él ya tenía camino recorrido como entrenador, hoy lo miran con orgullo.

“Me dicen: ‘Papá, eres un orgullo para nosotros’. Sus compañeros les preguntan: ‘¿A poco el Gato es tu papá?’, y ellos con gusto les dicen que sí”.