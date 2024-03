Canelo vs Munguía: De la Hoya ‘acorraló’ a Saúl Álvarez para convencerlo y pactar la pelea

Óscar de la Hoya reveló que tuvo que “acorralar” a Saúl Canelo Álvarez para que este inclinara la balanza a enfrentarse contra Jaime Munguía.

El campeón libra por libra mexicano peleará contra su compatriota en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo sábado 4 de mayo.

De La Hoya, quien actualmente funge como promotor de su empresa Golden Boy Promotions, aseguró que tuvo que hacer una planificación bien armada para que el boxeador tapatío decidiera subirse al ring contra el tijuanense.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo vive su segundo día del Brío Country Fest y esto fue todo lo que sucedió

“Canelo (Álvarez) realmente no tenía opción. No iba a pelear con (Jermall) Charlo, no iba a pelear con (David) Benavidez... así que lo acorralamos para que peleara con Jaime Munguía y el plan funcionó”, aseguró el expugilista a KO Artist Sports.

Asimismo, Óscar, quien es nacido en Estados Unidos, pero de raíces mexicanas, reveló que la promotora Matchroom buscó que Canelo Álvarez expusiera su cetro peso supermediano ante el estadunidense Édgar Berlanga, pero las negociaciones se cayeron.

Jaime Munguía, invicto en su carrera y considerado actualmente como uno de los mejores boxeadores mexicanos y del mundo, es promovido por Golden Boy Promotions, la empresa que dirige Óscar De La Hoya.