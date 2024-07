¡Caos en la Final de la Copa América! Estampida de aficionados dan portazo en el Hard Rock Stadium

Desafortunadamente, los accesos al recinto donde se jugará el partido para ver al campeón del continente fueron invadidos por aficionados que no traían boleto y la policía no pudo detener que se formara una avalancha de personas y se metieran sin permiso al estadio.

Una vez más la Confederación Sudamericana de Futbol no pudo con la cantidad de aficionados que se dieron cita hoy en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida , para ver la Final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia .

El juego, que estaba marcado para las 6 de la tarde, hora de México, según la organización de la Conmebol no tiene hasta el cierre de esta nota hora de inicio, un duelo en donde se enfrentarán ambos países, donde se tiene planificado un medio tiempo que será encabezado por la cantante colombiana Shakira , entre otras incidencias.

Los dos equipos, que salieron a calentar a la cancha, han regresado a los vestuarios a la espera de que se normalice la situación con el ingreso de los aficionados a las tribunas, las cuales ya lucen repletas y no se conoce si la mayoría han sido revisados por el detector de metales, que no tienen boleto y que probablemente no se formalizó su entrada al Hard Rock.