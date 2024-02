Caso Dani Alves: Joana Sanz, expareja del brasileño, afirma que llegó ‘borracho’ el día de la agresión

Joana Sanz, expareja de Dani Alves, declaró que el día en que habría ocurrido la agresión en contra de la joven en un antro en Barcelona, el exfutbolista de los Pumas de la UNAM habría llegado “oliendo mucho a alcohol”.

Durante la segunda sesión de la audiencia en contra del lateral brasileño, acusado de violación, la modelo afirmó ante la Audiencia catalana que la madrugada del 31 de diciembre de 2022, el multicampeón de futbol entró a la casa de ambos visiblemente ebrio.

De acuerdo con varios reportes, Sainz dijo que su marido regresó a la casa que tienen en Barcelona “oliendo a alcohol”, tras una larga jornada con amigos.

“Cuando entró en la habitación, se chocó con varios muebles y se desplomó en la cama”, explicó la modelo que indicó que entones no quiso hablar con él por el “estado en que llegó”.

Asimismo, Sanz habló sobre los mensajes que compartió con el brasileño la noche en la que habría sucedido la agresión sexual. “En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo”.

En el mismo sentido, Bruno, amigo de Alves y único que le acompañó aquella noche a la discoteca Sutton, aseveró que el futbolista había “bebido mucho”, lo que no le impidió, según él, mantener una “química respetuosa” con la denunciante.