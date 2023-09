César Huerta y su debut de ensueño con el Tricolor

Estos resultados colocaron al atacante de Pumas en la Liga MX dentro de un selecto grupo de jugadores que debutaron con anotación en el representativo del país un hito histórico que no es fácil de lograr, especialmente con el nivel de competitividad que hay en esta instancia.

En el 2014, los reflectores fueron para Alan Pulido, quien no se conformó con un sólo tanto, sino que, terminó por anotar en tres ocasiones frente a Corea del Sur; la primera en el agregado del primer tiempo (45+1) y los dos siguientes en la recta final del encuentro (86’ y 89’).

De ahí, retrocedemos en el tiempo nueve años para llegar al momento en el que Guillermo Franco (2005) -jugador naturalizado- debutó con gol ante Guatemala.

Y finalmente, en el 2004, el icónico Francisco “Kikín” Fonseca, lo logró en un juego ante Ecuador.

EL ‘CHINO’ HUERTA DEDICA TRIUNFO A SU FAMILIA

Agradeciendo su propia e importante contribución al partido, Huerta decidió dedicarle la victoria a su familia, confesando que la playera del debut iría a la colección de su mamá, a quien reconoció como la pieza más importante de su éxito en el futbol:

“Todo el esfuerzo, sin ella, no hubiera estado cumpliendo mi sueño, a veces no teníamos ni para los camiones, se esforzaba, ella embarazada, asoleando, con un niño en manos, me acompañaba. Le agradezco que siempre esté ahí, conmigo”, contó César Huerta después de anotar gol en su debut con la Selección Mexicana.

Con información de ESPN