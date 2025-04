Conmemora Marea Verde 18 años de la despenalización del aborto en la CDMX

Las manifestantes lanzaron este llamado con el fin de garantizar a las mujeres el acceso a la salud y a la justicia social.

En su posicionamiento las activistas afirmaron que desde el 2007 hasta junio de 2024 las clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dieron atención a 277 mil 268 personas.

“Este avance, además de dar garantía al acceso seguro y gratuito a la interrupción legal del embarazo, sentó las bases para que el aborto se reconozca y nombre como un servicio de salud en varios estados y países de Latinoamérica”, señalaron en su posicionamiento.

La coordinadora de Balance AC-Fondo María, Brenda Gutiérrez, expuso que la estigmatización respecto al aborto es porque sigue en el Código Penal y mientras esto se mantenga la sociedad lo verá como un delito.

“Está sobre regulado el aborto, entonces hay médicos que saben realizar el procedimiento; pero, por pensar que en su estado no es legal, no lo hacen. Necesitamos que salga del Código Penal, para que cada institución de salud pueda tomar medidas al respecto, capaciten a su personal; y los Ministerios Públicos y el área de justicia tengan claro que no está en sus manos regular esto”, puntualizó.