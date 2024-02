Chicharito Hernández reacciona tras empate agónico de Mazatlán a las Chivas

Javier Chicharito Hernández no se pierde ni un partido de las Chivas, pese a que aún no ha debutado con el equipo y no se tiene fecha exacta para la aparición del mexicano en el Clausura 2024.

Aunque el Rebaño dejó ir el juego de este viernes en Estadio “El Encanto” ante Mazatlán, luego de ir ganando 2-0 y que terminara 2-2, para el “14” de la institución tapatía esto solo significó darles palabras de aliento y apoyar a la escuadra a la que pertenece.

Mediante sus redes sociales, el máximo goleador de la Selección Mexicana publicó un mensaje dedicado a la afición en redes sociales para brindar calma por el resultado en la Jornada 7.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mexican Power’ en Tayikistán: Eduardo ‘Sugar’ Núñez noquea a excampeón mundial

“No fue el resultado deseado pero se sigue sumando. A darle vuelta lo más rápido posible. ¡Seguimos!”, fue lo que escribió Chicharito.